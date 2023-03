In un incontro pubblico presentati i nuovi servizi della Casa della Comunità di Castel Bolognese

CUP, centro prelievi, ambulatori infermieristici per le patologie croniche, consultorio famigliare e pediatrico, ambulatori specialistici di neurologia, oculistica, otorinolaringoiatra, dermatologia, psicologia, neuropsicologia e logopedia, struttura residenziale per anziani, aree dedicate all’Avis e all’associazione Misericordia. Sono alcuni dei servizi che presenterà la nuova Casa della Comunità di Castel Bolognese a servizio della Valle del Senio, dove ovviamente troveranno sede anche gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta che già operano in viale Roma.

Il progetto della nuova Casa della Comunità e la relativa carta dei servizi sono stati presentati venerdì pomeriggio in un incontro pubblico nella sala consiliare di Castel Bolognese. Presenti i vertici dell’Ausl Romagna e l’assessore regionale Donini. Il presidio sanitario è al centro di due progetti che porteranno a lavori di riqualificazione. 100 mila euro arriveranno dal PNRR. 340 mila euro dalla Regione