In tanti per l’ultimo saluto a Romano Brandolini, scomparso all’età di 86 anni

Grande commozione questo pomeriggio presso la chiesa di Santa Maria del Torrione, dove si sono svolti i funerali di Romano Brandolini, ravennate molto conosciuto e apprezzato in città. Brandolini infatti, che si è spento all’età di 86 anni nella notte di giovedì 23 settembre, è stato per tanti anni presidente dell’ Associazione italiana assistenza spastici (Aias) e della Fondazione Flaminia Agopuntura. Per oltre 30 anni è stato inoltre responsabile degli spazi teatrali presso il Teatro Alighieri collaborando anche con il Maestro Riccardo Muti nelle manifestazioni del Ravenna Festival. Nel 2013 Romano Brandolini ha ricevuto per il suo impegno pubblico la carica di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.