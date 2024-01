Prenderà il via ufficialmente giovedì 25 gennaio il percorso di cittadinanza attiva “Viaggio nel paesaggio urbano di Bagnacavallo” ideato dal Comune con il supporto della cooperativa Casa del Cuculo e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

«Dopo la presentazione del progetto lo scorso 21 dicembre con una prima passeggiata interattiva, che ha visto una buona partecipazione da parte di ragazze e ragazzi, parte ora il ciclo di cinque laboratori dedicato al paesaggio urbano – spiega l’assessora a Partecipazione e Gestione del territorio Caterina Corzani –. Il percorso che coinvolgerà i concittadini più giovani ha lo scopo di aumentarne le conoscenze e il senso di appartenenza alla nostra città e di allenare uno sguardo critico sulla complessità dello spazio urbano, raccontandolo attraverso strumenti interattivi e creativi, accompagnandoli nell’immaginare una città migliore.»

I cinque laboratori sono in programma tutti i giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 a partire dal 25 gennaio nella saletta didattica delle Cappuccine. Ragazze e ragazzi effettueranno anche sfide di gruppo itineranti in centro storico e organizzeranno una visita guidata speciale rivolta agli adulti, per raccontare il proprio modo di vivere la città e come la immaginano per il futuro.