Con una lettera inviata al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e all’Assessore comunale al turismo Giacomo Costantini, il Presidente Federalberghi Confcommercio Ravenna Raffaele Calisesi interviene sull’imposta di soggiorno.

“Visto il protrarsi dell’ emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e le estreme difficoltà che il comparto alberghiero sta attraversando – scrive Calisesi – riteniamo che il versamento in un’unica soluzione entro novembre dell’imposta di soggiorno, come da proposta appresa attraverso la stampa, non sia la soluzione giusta a causa dell’enorme crisi di liquidità del settore che per primo è stato colpito dall’emergenza e che con tutta probabilità sarà l’ultimo a ripartire con tempi anche molto diversi rispetto alla gestione dell’epidemia.

Come Federalberghi, chiediamo pertanto che i versamenti per l’anno 2020, vengano rateizzati a partire dall’anno 2021.

Riteniamo opportuno – sottolinea Calisesi – appena le condizioni lo permetteranno, convocare un incontro con i vari protagonisti della filiera turistica per individuare le strategie e le risorse economiche più opportune per rilanciare in tempi rapidi il settore, fortemente provato”.