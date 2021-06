“In occasione dell’incontro organizzato dalla società Canottieri e dalla Croce rossa di Ravenna al bacino di canottaggio della standiana per rendere omaggio ai sanitari ravennati – afferma Eugenio Fusignani, vicesindaco – mi è gradito e doveroso ringraziare i medici e le associazioni di volontariato sanitario per l’importante e gravoso impegno profuso nel fronteggiare la pandemia da covid-19 e nella gestione della campagna vaccinale.

E’ stato particolarmente bello condividere questa giornata di solidarietà con i medici del nostro territorio che, come quelli di tutta Italia, si sono impegnati su quello che è stato un vero e proprio fronte alla lotta a un virus sconosciuto.

Non posso che unirmi al coro di tutti coloro che celebrano l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e la sfida del rischio dei nostri medici italiani, candidati ufficialmente al premio Nobel per la Pace 2021, per essere stati i primi ad affrontare il virus, si può dire “a mani nude”, aprendo la strada dell’esperienza e dell’esempio a tutta la sanità europea.

Il virus è sotto un maggiore controllo, ma non è sconfitto, per non vanificare il loro sacrificio, è necessario che nessuno abbassi la guardia e si continuino ad usare le semplici precauzioni che ci vengono ancora richieste.

Tuttavia abbiamo sufficienti motivi per questa giornata di ritrovo e di festa”.