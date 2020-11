Il sindaco Pederzoli lascia la giunta dell’Unione della Romagna Faentina

Si è dimesso dalla giunta dell’Unione della Romagna Faentina il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli. Le motivazioni non sono politiche, ma tecniche. Da tempo infatti si stava discutendo all’interno dell’Unione di una possibile incompatibilità del ruolo in giunta essendo Pederzoli anche Presidente del Consorzio del Canale Emiliano Romagnolo. Interpellata sulla questione, neanche l’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha dissipato i dubbi. D’altronde Pederzoli, nel suo ruolo da presidente, non ha poteri gestionali. Nonostante tutto, Pederzoli ha preferito lasciare il suo ruolo in giunta e verrà sostituito dalla vicesindaca di Brisighella Marta Farolfi, che raccoglierà quindi le deleghe dedicate ad attività produttive, politiche agricole e risorse idriche, politiche europee e gemellaggi.

Nel suo intervento l’Anac ha comunque sottolineato la piena compatibilità fra la carica di Presidenza del Canale Emiliano Romagnolo e il ruolo di sindaco di Brisighella.