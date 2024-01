Sabato pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta in località Madonna dell’Albero ove era stata segnalata la presenza di motociclisti che avrebbero gareggiato sulla pubblica via.

In particolare gli operatori di Polizia Locale scorgevano in via Cirri la presenza di un gruppo di giovani con al seguito autovetture, motocicli e ciclomotori. I giovani apparivano intenti a raccogliersi, mentre i veicoli risultavano tutti in sosta.

Per la modalità dell’incontro appariva credibile che i medesimi fossero in procinto di organizzare una gara clandestina.

Al termine del controllo sono state identificate 17 persone, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, provenienti prevalentemente da Ravenna, 2 gli stranieri presenti. Un motociclo è stato sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa .