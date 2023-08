Il settimo Historic Minardi Day ricorda la vittoria di Ferrari sul Circuito del Savio

Settimo Historic Minardi Day all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 26 e il 27 agosto. Oltre 400 le vetture in pista per rendere omaggio alla storia della scuderia faentina e dell’automobilismo. Saranno venti le monoposto di Formula 1 ad esibirsi lungo il tracciato sulle sponde del Santerno: Alfa Romeo, Ferrari, Williams, Jaguar, Lotus, Tyrrel, March e ovviamente la Minardi. Tantissimi gli esemplari delle serie minori per ripercorrere 50 anni di motorsport. Presenti anche l’Arrows biposto, disponibile per provare l’emozione di un giro in pista, e le auto di diversi gruppi storici, come la Scuderia Tazio Nuvolari, la Scuderia del Portello Alfa Romeo o l’Aci club Storico Festival. Non mancheranno nemmeno i superbolidi moderni firmati Pagani, Lamporghini, Dallara, Pambuffetti e Alpine.