Dal 10 al 17 Febbraio una delegazione di quattro soci del Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha visitato alcuni istituti scolastici e ospedalieri di Nairobi, gestiti direttamente o supportati dall’associazione non profit italiana AVSI a favore della quale il Club ha elargito un finanziamento per l’istituto di formazione professionale St. Kizito. I delegati del Rotary Club accolti e accompagnati nelle visite dai volontari di AVSI Antonino Masuri e dal ravennate ing. Nino Valerio che da tanti anni operano in Kenya hanno avuto modo di apprezzare i punti di eccellenza dell’istituto di formazione St. Kizito (foto 1 e 2) fondato da AVSI negli anni ’90 alla periferia di Nairobi.

L’Istituto oggi educa circa 800 giovani ragazze e ragazze che ogni anno frequentano diversi corsi professionali fra i quali falegnameria, meccanica, impiantisca elettrica, programmazione PLC, informatica, parrucchiere, estetiste. Oltre il 90% degli studenti che si diplomano trova lavoro in una realtà dove l’elevata disoccupazione giovanile rappresenta un dramma sociale.

L’eccellenza dell’istituto St. Kizito nella difficile realtà socio-economica della metropoli di Nairobi è emersa anche durante la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel marzo del 2023 ha inserito nella sua agenda la visita dell’istituto. Grazie al contributo del Rotary Club Ravenna Galla Placidia è stato possibile finanziare 45 borse di studio che permetteranno ad altrettanti studenti vulnerabili di frequentare i corsi di formazione e di contribuire all’ampliamento del complesso scolastico acquistando attrezzature, mobili e strumentazioni per i nuovi laboratori.

Insieme alla delegazione del Rotary era presente nella visita all’Istituto St. Kizito la dr.ssa Paola Zoli che in rappresentanza di un gruppo di colleghi del Pronto Soccorso, del Laboratorio di Analisi e dell’Associazione Tecnici Emergenza Medica (AIEMT) ha fatto da tramite per donazioni elargite in memoria del medico ravennate dr. Claudio Begliardi che sono state destinate alla costruzione dell’aula per il corso parrucchiere ed estetiste, nonché ai progetti AVSI a favore di studenti delle scuole dello slum di Kibera dove vivono in condizioni di estrema povertà e degrado circa 500.000 persone.

Ad ulteriore conferma dei diversi legami di solidarietà fra la nostra città e Nairobi in occasione della visita la delegazione ha incontrato un operatore kenyano che nel 2019 ha partecipato nel 2019 insieme con Marco Martinelli ed Ermanna Montanari del Teatro delle Albe e Ravenna Festival alle riprese del film “The sky over Kibera”. I soci del Rotary Club Ravenna Placidia hanno partecipato anche all’incontro settimanale del Rotary Club Karen di Nairobi, occasione per scambiare opinioni e mettere in pratica i valori rotariani nelle rispettive comunità.

In conclusione la donazione e la missione in Kenya di una rappresentanza dei Soci del Club Rotary Galla Placidia con il sostegno del Presidente in carica Roberto Scaioli ha contribuito a rafforzare i legami di solidarietà che legano Ravenna a Nairobi che grazie alle tante iniziative oggi è meno lontana e ha permesso di toccare con mano che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.