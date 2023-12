Domenica 31 dicembre dalle ore 16 inizierà la festa che porterà al brindisi di mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio. Alle 16, fino alle 18, sarà distribuita pizza gratis grazie alla collaborazione con Molino Naldoni.

La serata musicale inizierà alle 21.30. Ad aprire le danze saranno Favole & Veleno e Bubbas Brigada, che spazieranno tra i grandi brani musicali del pop-rock italiano e internazionale.

Ad accompagnare il brindisi di Capodanno saranno gli Alluvionati del Liscio che inviteranno tutti a brindare con spumante e panettone gratis, cantando Romagna Mia per i 70 anni della celebre canzone cantata e incisa nel 1954 dalla cantante faentina Arte Tamburini, per la quale è stata proposta l’intitolazione di una via, insieme alla dedica di una rotonda al MEI e alla musica faentina.

Gli Alluvionati del Liscio, neonata formazione faentina guidata da Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi, vengono da un itinerario di concerti di grande successo che li ha portati a suonare a Gatteo Mare, Forli, Felina di Reggio Emilia, al MEI fino ad inaugurare la mostra dedicata a Ercole Baldini, il grande ciclista forlivese.

A fianco di Alvio Focaccia, alla fisarmonica, saliranno sul palco Kevin Cimatti, alla batteria, Andrea Montanari e Ugo Farolfi, alle chitarre acustiche, Fabrizio Cimatti, al clarinetto, e Maurizio Randi al basso.

“Si tratta di un progetto di ripresa e rilancio della musica tradizionale romagnola. La nascita ma soprattutto l’esplosione di tale genere musicale avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale con la ripresa e la rinascita della popolazione. Il tutto viene proposto partendo da quell’argine che ci ha ospitato dopo la distruzione di parte di Faenza proponendo musica acustica, senza utilizzo di nessun tipo di base musicale”.