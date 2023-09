Il Popolo della Famiglia continua a raccogliere firme contro il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Nel pomeriggio di venerdì, esponenti del partito erano in centro a Faenza con un banchetto.

“Le problematiche sono serie e concrete, non si tratta sterili polemiche o lamentele di passaggio. La mole di firme raccolte, che verrà poi depositata agli uffici preposti, è tale che chi ne verrà in possesso, non potrà fare finta di nulla e dovrà dare risposte e spiegazioni” commenta Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza.

“Si tratta – prosegue Vitali – di essere chiari con i cittadini. Chiediamo pertanto disponibilità al Sindaco Isola ed all’ Assessore Luca Ortolani di rendersi disponibili per un incontro pubblico sul tema “raccolta differenziata”. Come Popolo della Famiglia – conclude Vitali – andremo avanti con la nostra petizione, sono gli stessi cittadini che continuano a chiederci più giornate per poter firmare. Speriamo che questa volta l’amministrazione non si chiuda nel proprio guscio, ma cerchi una modalità di risoluzione di così numerose criticità.”