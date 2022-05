“Il terzo incontro del corso di formazione dedicato alla Costituzione, promosso dalle ragazze e i ragazzi di Libera contro le mafie, in collaborazione con il Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna e l’ Associazione nazionale Salviamo la Costituzione, è programmato per l’1 giugno, ma lo dedichiamo alla Festa della Repubblica del 2 giugno.

La lezione di Francesco Bilancia, costituzionalista docente dell’Università di Pescara L’articolo 3 della Costituzione: il valore fondante del principio di uguaglianza, analizza l’ articolo più importate di tutta la Costituzione, come disse Piero Calamandrei ai giovani di Milano, in occasione di una memorabile lezione del 1955.

Come negli incontri precedenti, alla lezione segue il dialogo fra il docente, le ragazze e i ragazzi e il pubblico presente.

La locandina che illustra il programma del corso, predisposta da un giovane di Libera, ha un preciso significato.

Alla base, sono riconoscibili i volti di persone – del passato e del presente, e non solo italian*, come don Milani, Gino Strada, Carola Rackete – che il principio dell’uguaglianza e della solidarietà, senza la quale l’uguaglianza è parola inerte, l’hanno assunto come metro regolatore della loro vita.

Alla base, appunto. Come un solido fondamento che sostiene e tiene in vita la Costituzione, intesa come testamento da noi ricevuto – disse Calamandrei – senza il quale la Costituzione sarebbe una morta carta.

Che è viva, fino a quando ci sarà chi la invera, ogni giorno.

Il corso ha il patrocinio del Campus di Ravenna di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle misure anti covid.”

Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna