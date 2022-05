Attenuare i disagi del ponte che collega le località turistiche di Lido di Classe e Lido di Savio, nel ravennate, e risolvere i rischi di attraversamento per pedoni e ciclisti.

Sono le richieste avanzate alla giunta da Rete Civica con un’interrogazione in cui si chiede quali azioni si intendano proporre “considerato anche che a causa dell’aumento del traffico sul ponte si potrebbero verificare incidenti a danno dei pedoni o di chi utilizza la bicicletta e in che modo la Regione intenda operare, in maniera definitiva, per risolvere le criticità legate all’attraversamento del ponte da parte di pedoni e bici”.

Il ponte ricorda Rete Civica è l’unico collegamento tra i due lidi ed è pericoloso per pedoni e ciclisti perché “non vi è la presenza di un marciapiede o di una passerella”. Inoltre, conclude l’interrogazione, il nuovo ponte “non ha migliorato la viabilità comunale né per le persone né per le biciclette e l’asportazione della passerella inservibile sul ponte Teodorico, progettata e costruita come soluzioni strategica, si è rilevata un flop urbanistico”.