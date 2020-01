Il Ministro Franceschini in visita alla Colonia di Castel Raniero: serve 1 milione di euro per evitare il crollo dell’immobile

Il Ministro Dario Franceschini è stato in visita sabato mattina alla Colonia di Castel Raniero. La visita del ministro arriva dopo la lettera congiunta inviata dal sindaco, dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle al governo, l’interrogazione in Senato sempre a doppia firma 5 Stelle-Pd e la richiesta del consiglio comunale manfredo intero per il recupero dell’immobile. Franceschini, tuttavia, pur apprezzando la storia del manufatto, il suo valore simbolico e la zona collinare di Castel Raniero, non si è sbilanciato sulla possibilità di recupero dell’edificio. Nel frattempo la colonia è stata inserita dalla Soprintendenza fra le priorità d’intervento. Sono tuttavia ingenti i costi anche solo per mettere in sicurezza l’intera area