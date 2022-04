Il Mar torna ad esporre Wall Drawing #570 di Sol LeWitt | VIDEO

Torna ad essere esposto al Mar di Ravenna il Wall Drawing #570 che Sol LeWitt nel 1988 donò al museo in occasione della mostra collettiva Viaggio in Italia.Continua il percorso di riallestimento delle collezioni permanenti del Mar in occasione del ventennale dell’istituzione museale. L’opera di LeWitt non sarà collocata alla Loggetta Lombardesca, come per la mostra di fine anni Ottanta, ma troverà spazio all’ultimo piano del museo e sarà visibile al pubblico dal 13 aprile con i suoi sette pannelli lignei che compongono una grande opera di oltre dodici metri di lunghezza e tre metri d’altezza.