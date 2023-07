Il gruppo consiliare “Romagna Cervese” ha presentato un’interpellanza a risposta scritta riguardo alcune criticità che sono state evidenziate dai cittadini in una specifica area della città.

Ecco il testo completo:

OGGETTO: criticità rilevate da cittadini in una specifica area della nostra città.

Tralasciando lo stato di manutenzione delle strade e la scarsa segnaletica orizzontale, presente in vaste zone della nostra città, oggi ci vogliamo soffermare sulla eventuale applicazione di appositi dissuasori in una determinata arteria di una nostra frazione del forese.

In particolare, nella località di Savio, numerosi residenti si sono rivolti a noi e al Segretario di un noto partito di opposizione cervese per lamentare come il problema della sicurezza stradale, relativa allo stato della velocità di svariati conducenti di automobili, sia un disagio avvertito dalla comunità.

La strada oggetto di questa potenziale pericolosità è la via Romea Nord nel tratto compreso tra il ponte del fiume Savio (collegamento che parrebbe essere in uno stato di precarietà apparente!) fino alla rotonda ubicata poco dopo la zona artigianale; sappiamo perfettamente che nel tratto menzionato vige un determinato limite di velocità moderato ma l’assenza, ovvero la scarsità di controlli effettuati dagli Organi preposti, hanno ormai consolidato la prassi, per alcuni conducenti indisciplinati, di poterla percorrere a qualsiasi ora, a velocità di gran lunga superiore ai 50 chilometri/orari, ove previsto in alcuni segmenti.

Alla luce di ciò e ritenendo il tema della sicurezza stradale prioritario all’interno del nostro programma elettorale,

Chiediamo