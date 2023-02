Il Gruppo Alegra parteciperà a Fruit Logistica 2023, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore che si terrà a Berlino dall’8 al 10 febbraio al centro fieristico Messe Berlin. Alegra, Brio e Valfrutta Fresco saranno presenti all’interno dello spazio collettivo “Italy, the beauty of quality” organizzato da CSO Italy.

“Le aspettative per l’edizione 2023 di Fruit Logistica sono alte – commenta Mauro Laghi, direttore generale di Alegra – sia in termini di afflusso di pubblico e di operatori che sul fronte dei business meeting: la sensazione è che, dopo la ripartenza del 2022, quest’anno torneremo a vedere una manifestazione a pieno regime e le agende dello staff del Gruppo Alegra fanno presagire tre giorni ricchi di opportunità per valorizzare al massimo i prodotti dei nostri soci. Saremo presenti con una squadra numerosa a rappresentare le nostre tre divisioni: Alegra, specializzata nei prodotti per la Grandi Distribuzione e partner di numerosi marchi per la private label, Brio con l’eccellenza delle produzioni biologiche e biodinamiche, e Valfrutta Fresco con la gamma premium delle specialità provenienti dai territori più vocati del Paese”.

Negli spazi del Gruppo Alegra sarà possibile apprezzare le produzioni stagionali e scoprire le ultime novità. Gli operatori presenti a Fruit Logistica potranno apprezzare i prodotti tipici di questi mesi, a partire da mele, kiwi e pere, la gamma di prodotti delle specialità Valfrutta Fresco e le proposte bio di Brio. Per la realtà specializzata nel biologico la kermesse berlinese offrirà l’opportunità di scoprire e pianificare i programmi futuri per la gamma di prodotti primaverili ed estivi, a partire da fragole e asparagi, per arrivare ai mirtilli e a tutta la gamma della frutta da nocciolo. Valfrutta Fresco, invece, presenterà a Berlino le sue specialità, a partire dallo zenzero italiano. Spazio anche alle nuove varietà di pomodori, in modo particolare quelle della linea dei prodotti nichel free: una gamma capace di segmentare l’offerta e rispondere ad un’esigenza di una fetta crescente di popolazione.

Ma soprattutto la manifestazione berlinese sarà l’occasione ideale per approfondire due importanti progetti che vedono protagonista il Gruppo Alegra: il kiwi VerdeDivo e le nettarine piatte Ondine, prodotti ad alto tasso di innovazione con l’ambizione di conquistare spazi importanti sul mercato. “VerdeDivo, sviluppato da NewPlant e prodotto e commercializzato da Alegra/Agrintesa, Apofruit e Orogel Fresco è pronto a dare una scossa al mercato del kiwi verde – prosegue Laghi -: si tratta di una varietà dalle caratteristiche organolettiche uniche, con un bilanciamento ideale fra dolcezza e acidità e una consistenza inaspettata, tutti elementi che concorrono a un’esperienza inedita e piacevole per il palato. A Fruit Logistica sarà possibile assaggiarloe apprezzarne la capacità di coniugare gli elementi vincenti dei kiwi a polpa verde e gialla: siamo certi che, come è accaduto nei primi test di vendita, chi lo gusterà ne sarà conquistato. Per quanto riguarda le nettarine piatte Ondine, dopo i risultati molto positivi delle prove di commercializzazione del 2022, quest’anno potremo contare su impianti in piena produzione e saremo pronti a impostare programmi di fornitura con i nostri clienti con un prodotto unico, protagonista di un ambizioso progetto Club che vede coinvolti selezionati operatori nel nostro Paese. Grazie alle varietà coltivate dai nostri soci, saremo pronti a garantire la presenza a scaffale delle nettarine piatte Ondine per tutta la stagione estiva”.