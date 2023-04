Il Festival di Musica d’Organo di San Vitale dedicato a Bach

Sei appuntamenti dedicati a Bach nella Basilica di San Vitale. Il Festival Internazionale di Musica d’Organo di Ravenna torna a presentare al proprio pubblico un’offerta che arricchirà la stagione estiva di Ravenna. Dal 31 luglio al 4 settembre, in collaborazione con Capit e Casa Spadoni, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la 62^ edizione della rassegna offrirà una panoramica sull’opera e gli eredi del compositore tedesco, per poi assistere, nella seconda parte del cartellone, a concerti da tutto il mondo dal 4 al 15 settembre.

La prevendita per i concerti a San Vitale, 100-150 i posti disponibili per ogni data, sarà aperta a partire da un mese prima del festival