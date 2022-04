Festival del gol per il Faenza che batte 9-1 in trasferta il fanalino di coda Castrocaro. La squadra biancoazzurra sblocca subito il risultato già al 3’ con Riviello che al termine di una azione personale sulla fascia si accentra e conclude con una diagonale ed è pronto sulla respinta di piede del portiere Valli, a ribattere in rete 0-1.

Ci prova due volte Pioppo che poi confeziona un bell’assist per Riviello che sfiora il gol concludendo di un soffio a lato. Il raddoppio arriva il 24’ quando Alessandro Albonetti con un passaggio verticale in area ispira Pietro Lanzoni che di sinistro in diagonale fa centro 0-2. Passano sei minuti e lo stesso Pietro Lanzoni ricevuta palla in area da Pioppo, scarica in rete con decisione 0-3.

Si gioca nella metà campo del Castrocaro, costretto a subire gli attacchi del Faenza che sfiora il gol con Francesco Lanzoni e poi con Giacomo Lanzoni che colpisce a botta sicura, ma è bravissimo il portiere Valli a respingere. Il Faenza incrementa il vantaggio al 34’ quando sugli sviluppi di un corner, Riviello spedisce in fondo alla rete il pallone. 0-4.L’esterno d’attacco faentino imbecca poi con un preciso cross Pioppo che dal limite dell’area prende la mira e spedisce la sfera sotto la traversa 0-5

Nel secondo tempo, la girandola del gol ricomincia al 3’ quando Giacomo Lanzoni sfrutta un impreciso controllo in area di Fracchiolla, recupera il pallone e lo calcia senza esitazioni in rete. 0-6.

Pietro Lanzoni è costretto a uscire per un brutto e inutile fallo di Lo Makhtar a centrocampo, e il suo sostituto Nicola Albonetti trova spazi per sfruttare il suo dinamismo. Prima serve con un preciso cross l’accorrente Pioppo che spedisce in rete 0-7. Poi lo stesso Nicola Albonetti penetra in area e batte il portiere Valli in diagonale 0-8. Infine, dopo aver sbagliato una occasione, in azione fotocopia fa centro 0-9. Il gol della bandiera del Castrocaro è realizzato da Rodi che infila il sette della porta faentina con una fantastica staffilata da fuori area 1-9 a pochi minuti dalla fine. 1-9

Domenica 10 aprile (ore 15.30), il Faenza ospita al “Bruno Neri” il Massa Lombarda secondo in classifica, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’andata.

Castrocaro – Faenza 1-9

Castrocaro: A. Valli, Fracchiolla, Fouad (23’ st Lo Makhtar), Z. Meskine, Dene, E. Valli, Ndiaye (1’ st Fiorini), Savkin (20’ st Rodi), Ventura, Sbaragli, Mercuriali (31’ st Bertozzi). A disposizione: Zuccherelli, Thiane, Nicolosi.

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli (20’ st Karaj), Venturelli, Costa (1’ st Bertoni), Riviello (27’st Bagnolini), Betti (31’ st Savorani), P. Lanzoni (1’ st N. Albonetti), G. Lanzoni, Pioppo. A disposizione: Tassinari, De Marco, Manaresi, Ceroni. All. Valdifiori

Arbitro:Mazzanti di Imola – assistenti: Sabba di Rimini e Zampaglione di Cesena

Reti: 3’ e 34’ pt Riviello, 24’ e 30’ pt Pietro Lanzoni, 43’ pt e 30’ st Pioppo, 3’ st Giacomo Lanzoni, 36’ e 38’ st Nicola Albonetti, 41’ st Rodi

Espulso: 45’ st Z. Meskine

Angoli: 1-9

Recupero: 0’ – 5’