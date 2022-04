Bancomat fatto esplodere a Mezzano dai ladri | VIDEO

Bancomat fatto saltare nella notte a Mezzano con la tecnica della marmotta. L’esplosione è avvenuta domenica sera, poco prima della mezzanotte. I ladri hanno colpito all’ufficio postale di Piazza della Repubblica. L’assalto allo sportello automatico però non è andato a buon fine. I ladri sono scappati a mani vuote a bordo, secondo una prima ricostruzione, di un’Audi A6 scura.

Dopo l’esplosione, in piazza della Repubblica si sono precipitati gli agenti della forze dell’ordine. I carabinieri hanno immediatamente iniziato di rintracciare l’auto dei fuggitivi, ma inutilmente. Elementi ulteriori utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In piazza della Repubblica sono accorsi anche i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente l’esplosione non ha causato ulteriori problemi alla sicurezza pubblica.

A mandare in fumo i piani dei ladri sarebbe stato il nuovo dispositivo di sicurezza installato da Poste Italiane negli sportelli ATM-Postamat, la cosiddetta “ghigliottina”, una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dello sportello automatico. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco.