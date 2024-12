Il consiglio comunale approva il progetto della Casa di Comunità della Darsena

Il consiglio comunale di Ravenna ha approvato il progetto della Casa e dell’Ospedale di Comunità della Darsena in via Antica Milizia. La struttura su 3 piani dovrà essere realizzata entro giugno 2026. I lavori dovrebbero partire nel 2024. All’interno troveranno spazio una sorta di secondo CMP, un punto prelievi, una cucina per i corsi di nutrizione, una sala polivalente, ambulatori per una ventina di medici di medicina generale, ambulatori per psicologi e infermieri, uffici per assistenti sociali, 20 posti letto per l’ospedale di comunità, un’area riabilitativa e la radiologia.