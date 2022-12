“Mirko De Carli, Capogruppo in Consiglio comunale a Riolo Terme Consigliere nazionale de “Il Popolo della Famiglia” e Fabio Pelosio, dirigente riolese del Popolo della Famiglia intervengono in merito alla necessità di interventi per ridurre la velocità in Via Don Giovanni Costa a Riolo Terme: “Un altro incidente che rende urgente intervenire. Abbiamo assistito un ragazzo che ha perso il controllo dell’auto e sbattuto contro un albero. Purtroppo le auto regolarmente sfrecciano a velocità fuori controllo e mettono a rischio la possibilità di camminare ed entrare serenamente nelle loro abitazioni delle famiglie residenti. Il Comune può risolvere la questione in maniera veloce e pratica apponendo due dossi artificiali, prima e dopo la curva della stessa via, garantendo una necessaria riduzione della velocità delle auto che passano in questo tratto di strada. Chiediamo di intervenire rapidamente per evitare altri incidenti” concludono De Carli e Pelosio.”