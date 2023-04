Il Comune di Brisighella vuole recuperare villa Rondinini

Il Comune di Brisighella punta a riqualificare Villa Rondinini. Collocata alle porte del borgo, in via Maglioni, da tempo villa Rondinini è abbandonata. Cercando informazioni su Google è ancora possibile imbattersi nell’annuncio di vendita del Comune che fissava in 200 mila euro il valore dell’immobile. Nessuno si è mai fatto avanti in questi anni. Ora la giunta Pederzoli vuole provare a recuperare l’edificio, per poi destinarlo a qualche associazione, e ha fatto domanda per un importo di 500 mila euro ad un bando del Ministero dell’Interno