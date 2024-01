Il Carnevale colora le strade di Ravenna e Punta Marina

Appuntamento il 4 e l’11 febbraio: via di Roma e le strade di Punta Marina torneranno a colorarsi di coriandoli, sorrisi e sano divertimento grazie all’appuntamento con il Carnevale cittadino, organizzato dal Comitato Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna e dalla Diocesi. Questa mattina in Arcivescovado si è tenuta la conferenza di presentazione dell’evento, alla presenza dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, del presidente del Comitato e vicario generale don Alberto Brunelli e del vice-sindaco Eugenio Fusignani e di Agnese Re e Pino Farinelli, due storici volontari che fanno parte del Comitato. Le sfilate sono in programma il 4 febbraio a Ravenna con partenza da via di Roma, davanti a Santa Maria in Porto, alle 14,30 e in viale dei Navigatori a Punta Marina l’11 febbraio alla stessa ora.

I carri. C’è fermento nelle parrocchie in queste settimane per preparare carri e gruppi mascherati per il Carnevale. “Giocando in allegria” è il tema scelto dal Comitato e ognuna delle parrocchie partecipanti l’ha interpretato a modo suo: San Biagio (che quest’anno sfila con un gruppo a piedi) si è ispirato a “La vita, come gli scacchi, vince il matto”, San Paolo e il Redentore lanciano la sfida “Giochiamo a carte scoperte”, il carro di Santa Maria in Porto è intitolato “Smp Monopoli. Edizione speciale 2024”, Porto Fuori sceglie Minnie e topolino come personaggi di riferimento, Marina di Ravenna punta tutto sui Lego con “Un mare di mattoncini​”, San Rocco su “Super Mario e i suoi amici” e Punta Marina farà rivivere la magia del “Punta Park”. Torna anche quest’anno il carro di Santa Teresa dedicato a “Il gioco dell’oca della solidarietà”. Quest’anno saranno sette i carri che sfileranno con un coinvolgimento di nove parrocchie. I vincitori da battere sono San Rocco, che l’anno scorso aveva sfoggiato un carro British, e il tandem San Biagio-San Vittore. Torna anche il concorso fotografico Giorgio Re dedicato alla foto più bella del Carnevale. L’immagine vincitrice vincerà un piatto in ceramica e diventerà il biglietto da visita della prossima edizione del Carnevale, com’è successo alla foto di Maria Chiara Paperetti, vincitrice dell’anno scorso. Anche quest’anno verrà assegnato il premio alla maschera più bella, sponsorizzato da Il Resto del Carlino.

Lotteria pro Santa Teresa. Al Carnevale è legata una Lotteria di beneficenza che ha come primo premio una Citroen C3 e come obiettivo la raccolta fondi per la realizzazione del nuovo dormitorio e l’ampliamento della Casa della carità di Santa Teresa. I biglietti sono in vendita in alcune parrocchie, in molti esercizi commerciali del centro e di Punta Marina. Si amplia sempre più la rete di negozi e realtà commerciali che ogni anno contribuiscono alla realizzazione del Carnevale: quest’anno gli sponsor sono 42. Ricchissimo anche l’elenco dei premi in palio: oltre alla Citroen C3, in palio buoni per la spesa (Conad), un prosciutto da 11 chili, telefonini e parmigiano reggiano. L’estrazione dei premi è in programma domenica 11 febbraio dopo la sfilata a Punta Marina.

Per i più piccoli. La novità dell’edizione di quest’anno del Carnevale sarà “Crazy Carnival Party”, una festa in maschera pensata per i più piccoli che prevede anche uno spettacolo di bolle di sapone, burattini, tanta musica e una gustosa merenda. L’appuntamento è per il giovedì grasso, 8 febbraio dalle 17 alle 20 nella sala parrocchiale di Santa Maria del Torrione.