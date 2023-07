Il Capitolo BNI Maioliche che non ha smesso di lavorare, nonostante i difficili mesi per il territorio romagnolo e in particolare faentino, si appresta ad un settembre pieno di novità con interventi a favore del territorio e per rilanciare l’economia. Ne abbiamo parlato con la Presidente Lara Foschi e con il Segretario Claudio Sartoni.