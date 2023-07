Sindaco Daniele Bassi e Capigruppo del Consiglio Comunale di Massa Lombarda inviano un appello congiunto agli organi competenti sulla proroga dell’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione sulla S.P. N. 253 S. Vitale, richiedendo soluzioni alternative per gestire la situazione.

In una lettera unanime sottoscritta dal sindaco Daniele Bassi e dai capigruppo dei consiglieri di Massa Lombarda, Roberto Marconi, Antonella Brini e Maria Elena Morra, si chiede chiarezza sulle motivazioni della recente proroga dell’ordinanza relativa alla sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. N. 253 S. Vitale.

Nella lettera, inviata al Dirigente del settore Viabilità della Provincia di Ravenna, al Presidente della Provincia di Ravenna, al comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna e all’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, si esprime la comprensione verso le proteste dei cittadini e l’auspicio che si possano adottare soluzioni alternative per gestire la situazione come l’utilizzo di mezzi operativi formalmente idonei a percorrere le strade ordinarie e/o di movieri o semafori per gestire il traffico alternativamente sulle due corsie.

La proroga dell’ordinanza, che riguarda il tratto dal PK 45+650 al PK 46+500, dal 29 luglio 2023 al 12 agosto 2023 dalle ore 8.30 alle ore 20.00, ha suscitato malcontento e disagio tra i cittadini di Massa Lombarda, il cui quotidiano è stato pesantemente influenzato dalle deviazioni del traffico.

Il Sindaco e tutti i capigruppo del Consiglio Comunale uniscono le loro voci in un appello comune, a testimonianza della gravità della situazione. Sottolineano l’importanza della risposta e della considerazione delle proposte suggerite per garantire il benessere e la quotidianità dei cittadini di Massa Lombarda.