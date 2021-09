È il belga Gijs Van Ranst il vincitore dell’Ironman di Cervia con il tempo di 8 ore, 43 minuti e 3 secondi. Partito insieme agli altri iscritti nella mattinata di sabato dalle spiagge cervesi, alle 7.30, Gijs Van Ranst ha completato i 3,8 km di nuoto in mare, per poi raggiungere in bicicletta Bertinoro e tornare indietro fino a Cervia (180 km). Dopo la bici, un circuito di 42 km di corsa fra Cervia e Milano Marittima. Infine il taglio del traguardo al Fantini Club dove il belga è arrivato intorno alle 15.

3.000 gli atleti iscritti alla competizione. Il primo a tagliare il traguardo fra gli italiani è stato David Colgan.

Domani 19 settembre, a partire dalle 9.30, è in programma la premiazione ufficiale