È stata presentata questa mattina la nuova partnership tra il Basket Ravenna e Pet Village in previsione del camp estivo “Inodorina Basket June per tutti i piccoli amici” per bambini e bambine dai 5 ai 13 anni, in partenza il prossimo 7 giugno. Testimonial d’eccezione, i giocatori dell’OraSì Alberto Chiumenti e Daniele Cinciarini, accompagnati dai loro fedelissimi amici a quattro zampe Cody e Jolie.

Inodorina è il brand di Pet Village, una linea di prodotti di alta qualità per detergere, igienizzare e deodorare gli ambienti domestici, nata per la cura e il benessere quotidiano di cani e gatti.

“Siamo qui per ripartire insieme e per creare nuovi spazi per i bambini e le bambine che, più di altri, meritano la massima attenzione in questo momento – ha ricordato in apertura Ouidad Bakkali Assessora alla pubblica istruzione e infanzia del Comune di Ravenna – Ringrazio il Basket Ravenna e il suo settore giovanile che si è messo in rete con il Comune di Ravenna e la Regione aderendo al progetto ‘Oasi 31’, il contenitore che raccoglie l’offerta estiva della città per i più giovani, dedicata al benessere, al gioco e all’attività sportiva. In più l’adesione alla rete dei voucher conciliativi regionali che permette alle famiglie di abbattere i costi dell’attività estiva testimonia l’attenzione del Basket Ravenna a questa ripartenza. Insieme anche a Pet Village testimoniamo una rete che crede nello sport, inteso come momento di benessere, di salute e socialità, tutti elementi dei quali i nostri giovani hanno bisogno”.

Vito Bolognese, amministratore di Pet Village Srl, azienda attiva a Ravenna dal 2000: “Siamo molto contenti di accettare l’invito di Ravenna Basket, una realtà molto importante del nostro territorio, ad essere loro partner in un progetto che avvicina bambine e bambini a questo sport meraviglioso. Ci auguriamo di poter organizzare altre iniziative insieme per promuovere lo sport e la vita all’aria aperta con i nostri amici a quattro zampe”.

Angela Rambaldi dell’ufficio marketing di Pet Village ha parlato dei benefici della Pet Therapy

“Se fino ad ora era solo una sensazione, ora sappiamo che avere un animale in famiglia fa davvero bene alla salute, al morale e alla vita sociale. Il Lockdown e le restrizioni dell’ultimo anno hanno consentito a chi già conviveva con un animale domestico di verificare fino in fondo l’importanza del pet per il benessere proprio e dei famigliari.

Abbiamo capito quanto gli animali possono avere un profondo effetto calmante, in particolare cani e gatti, aiutano a diminuire l’ansia e a farci sentire più sicuri e tranquilli nell’affrontare alcune situazioni sociali. Allo stesso tempo, specialmente i cani, ci rendono più attivi grazie alle passeggiate o ai momenti di gioco insieme, con un impatto positivo sulla salute fisica. Sono ancora cani e gatti ad avere un effetto positivo sullo sviluppo dei bambini.

D’altra parte, il distanziamento sociale ha reso ancora più forte il bisogno di compagnia e rassicurazione. Per molti un amico a quattro zampe ha rappresentato proprio la risposta a questo bisogno. Non ci stupiamo quindi che nell’ultimo anno, secondo l’indagine Coop 2020 siano stati 3,5 milioni gli italiani che hanno acquistato o adottato un animale durante il primo lockdown o subito dopo”.

Julio Trovato, General Manager Basket Ravenna: “Abbiamo condiviso con Pet Village una strategia di ripartenza e soprattutto di promozione del nostro settore giovanile, trovando molti punti in comune. Dal beneficio che gli animali domestici hanno dato durante il periodo di chiusura, all’importanza che gli stessi hanno in questa fase di riapertura. Ci è sembrato così naturale avere come testimonial dell’evento due giocatori importanti della nostra squadra, Alberto Chiumenti e Daniele Cinciarini e i loro piccoli amici. Grazie a questa collaborazione e appoggiandoci ad un’iniziativa importante della nostra amministrazione legata ai centri estivi, siamo riusciti a mettere insieme un progetto in cui crediamo molto”.

Federico Vecchi, responsabile del settore giovanile del Basket Ravenna: “I bambini sono stati i più penalizzati da questo periodo, loro che tramite il gioco sperimentano esperienze di vita e si nutrono giocando non hanno avuto questa opportunità. Voglio sottolineare la grande disponibilità dalle istituzioni che ci hanno sostenuto in tutto il percorso di ripartenza e di Pet Village che ha deciso di accompagnarci in un’annata difficile.

Il Cre Estivo, in programma dal 7 giugno fino alla fine di luglio dal lunedì al venerdì, sarà diretto da Michela Franchetti ed è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Si tratta di una proposta di gioco varia, che parte dall’attività motoria di base per i più piccoli per concentrarsi maggiormente sulla pallacanestro per i più grandi. Un servizio alle famiglie che garantisce 8 settimane di divertimento per i loro figli in massima sicurezza alla palestra Morigia e negli spazi all’aperto, in un’aerea circoscritta. I partecipanti saranno accolti alle 7.30 e potranno restare fino alle 17. Oltre alla specificità sportiva del camp, è importante dare il segnale di quello che rappresenta, cioè prendersi cura dei ragazzi che quest’anno hanno avuto un’annata complicata. Voglio infine ricordare un nuovo progetto che abbiamo lanciato quest’anno sull’attività femminile: si chiama EUDORA, che è sia il nome di una ninfa che di un asteroide, assumendo così al suo interno sia il ruolo della femminilità che della forza dell’energia. Ci piacerebbe che il basket diventasse sempre più uno sport per tutti, maschi e femmine”.

Tutte le informazioni su iscrizioni e modalità di accesso al camp Inodorina Basket June verranno rese note nei prossimi giorni.