Dopo l’annullamento dovuto alla tragica alluvione di maggio e la decisione successiva di riprogrammare l’evento nel mese di settembre, è finalmente giunto il momento per la quinta edizione del torneo internazionale Stuoie Kids Foot.

Sabato 9 e domenica 10 settembre lo stadio comunale di Lugo e tutta l’area sportiva adiacente saranno il palcoscenico di una manifestazione pensata per promuovere lo sport, l’integrazione e i legami tra giovani di nazioni diverse accomunati dalla passione per il calcio. Un’idea nata anni fa da un gruppo di operatori dell’allora Pol. Stuoie 1982, oggi Lugo 1982, cresciuta passo dopo passo in linea con il progetto tecnico ed educativo della società che da sempre è esempio di organizzazione e promozione sportiva nel territorio.

Il programma del Torneo Internazionale Stuoie Kids Foot Under 12, prevede la cerimonia di apertura alle ore 9.00 di sabato sul campo dello stadio Ermes Muccinelli di Lugo. Dalle ore 10 il via al torneo che vedrà impegnate venti formazioni. Ogni squadra disputerà nell’arco delle due giornate nove partite da 16 minuti. Al sabato si disputeranno i match dei gironi di qualificazione, la domenica la fase finale dove ogni squadra giocherà il torneo di Champions League oppure l’Europa League in base al piazzamento ottenuto il giorno precedente. Domenica alle ore 16 la finale di Europa League, alle 16.45 quella di Champions League, seguite dalle premiazioni e dalla cerimonia di chiusura del torneo. La squadra vincitrice del torneo principale potrà alzare al cielo la coppa Pablo Salgado, dedicata al giocatore scomparso nel 2006 al quale è ancora oggi intitolata la Scuola Calcio Lugo 1982.

Le società che parteciperanno alla manifestazione con i loro tesserati nati nel 2012 o 2013 saranno: Cs Carentan (Francia), The Spartans Fc (Scozia) Eger Se (Ungheria), Fc Nagykanizsa (Ungheria), Pescara, Modena, Bologna, Cesena, Borgo a Buggiano (PT) e le formazioni romagnole di Faenza, Sant’Agata Sport, Siepelunga Bellaria, Faventia Calcio, Sporting Lugo, Virtus Faenza, Imolese, Ravenna e naturalmente Lugo 1982.

Nel programma delle iniziative collaterali un appuntamento da non perdere sabato 9 nella ricorrenza del ventesimo anno dalla morte di Alberto Sordi. Dalle ore 21, in collaborazione con il Cineclub Italo Zingarelli e Lugo Music Festival, verrà proiettata al Muccinelli la pellicola del 1970 “Il presidente del Borgorosso Football Club”, film che vide proprio Sordi come protagonista e che fu girata in parte a Lugo e in particolare nella struttura dello stadio comunale. E sempre sabato, dalle 19, aperi-concerto con il duo “Double Folie” insieme alla serata BBQ.

Nell’area verde dello stadio verrà inoltre allestito un punto bar/ristoro, aperto entrambi i giorni, insieme al ristorante pizzeria Da Zia Pop.

“Siamo felici – spiegano il presidente di Lugo 1982 Antonio Amadei e il Direttore tecnico Franky Tolmer a nome di tutto il consiglio della società rossoblu – di poter finalmente tornare ad organizzare il nostro Stuoie Kids Foot. Un momento che attendiamo da tre anni, tre anni di dolorosa emergenza che ci ha costretto a limitare le attività sportive e sociali. C’è grande entusiasmo da parte di tutti i nostri volontari che ringraziamo sin da oggi, proprio come gli sponsor e le istituzioni che ci sono state vicino. Insieme, siamo orgogliosi di poter fornire a tanti ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di trascorrere un weekend di divertimento, gioco, incontri, confronti e condivisione”.

Il torneo ha come main sponsor Energia & Habitat e Banca Mediolanum, oltre alla collaborazione con il comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo, ma deve la sua realizzazione anche a tanti altri partner senza i quali l’intero evento non avrebbe potuto svolgersi e ai quali va il ringraziamento da parte di tutta la società organizzatrice.