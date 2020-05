Il 18 riapre la Biblioteca Manfrediana, ma solo per i prestiti e i libri andranno in quarantena

Il 18 maggio tornerà ad aprire al pubblico la Biblioteca Manfrediana, ma sarà un servizio ridotto, limitato unicamente a prestito e restituzioni e non sarà possibile accedere alle sale. Lo stesso giorno riapriranno con identiche modalità le altre biblioteche del territorio faentino, dando il via così di fatto alla “fase 2” per l’ente culturale. La “fase 1”, invece, si sta concludendo con un’attività molto intensa nonostante la chiusura. Diversi i servizi di intrattenimento e approfondimento messi a disposizione dell’utenza attraverso i social network, molti tutti i giorni i prestiti di libri e dvd portati direttamente a casa dei richiedenti dalle associazioni di volontariato.