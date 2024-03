Nella mattinata di lunedì 18 marzo gli studenti del Liceo di Lugo hanno fatto visita alla Diemme Filtration di Lugo per conoscere l’azienda da vicino e la startup B-Plas Sbrl, che, attraverso un processo innovativo, converte i fanghi reflui in bioplastiche.

Un gruppo di studenti della classe 4DL (indirizzo linguistico), guidati dalla docente referente Chiara Camilletti, si è aggiudicato il concorso di «Che impresa!», il progetto realizzato dai consulenti della Fondazione Eni «Enrico Mattei» per conto di Eniscuola, in collaborazione con il liceo e il Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il percorso didattico di «Che impresa!», avviato lo scorso 4 dicembre, è stato pensato per stimolare attitudini come intraprendenza, spirito d’innovazione, creatività, curiosità e lavoro di squadra, competenze utili per il futuro delle nuove generazioni.

«Che impresa!» ha visto la partecipazione di due classi del Liceo – la 4As dello scientifico e la 4DL del linguistico – che suddivise in otto gruppi di lavoro hanno proposto otto progetti d’impresa che rispondono ai diversi obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.