Dopo la mostra “Utili60”, dedicata al celebre liutaio castellano Nicola Utili, e la presentazione del primo dei “Quaderni per la storia di Castel Bolognese”, ancora tanti gli appuntamenti del calendario culturale castellano.

In programma sabato 5 novembre alle 15.00 il Tour MaAB al Cimitero e alla Chiesa di San Sebastiano, visita guidata condotta dall’artista Stefano Zaniboni fra le opere cimiteriali di Angelo Biancini. Ritrovo presso il Piazzale dei Cappuccini.

Sabato 12 novembre alle 10.00 verrà presentata in Biblioteca Comunale la seconda pubblicazione della collana “Quaderni per la storia di Castel Bolognese”, dal titolo “Fatti, Tipi e Personaggi della Castel Bolognese del Novecento: personaggi tipici” e curata dall’esperto di storia castellana Paolo Grandi.

Il sabato successivo, 19 novembre, appuntamento alle 10.00 in Piazza Bernardi in compagnia di Valerio Brunetti, che racconterà al pubblico le storie legate al lapidario del Chiostro Comunale.

Il 17 dicembre alle 11.00 un altro appuntamento con il Tour MaAb e l’artista Stefano Zaniboni, questa volta per scoprire le opere d’arte ospitate dalla Chiesa di San Francesco.

Secondo appuntamento dicembrino con la presentazione della graphic novel “Terra di nessuno: graphic novel sui tragici eventi legati all’Eccidio di Villa Rossi”, opera di Gabriele Rossi nata da un concorso indetto da ANPI Castel Bolognese e facente parte del progetto “Quaderni per la storia di Castel Bolognese”.

Prima iniziativa in programma nel nuovo anno, i “Laboratori archeologici per bambini” a cura dell’archeologa Marica Ossani, che si terranno in Biblioteca Comunale sabato 14 gennaio alle 16.00.

“L’importanza delle iniziative del Museo Civico che, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, realizza un calendario che va ad abbracciare un panorama circolare di proposte culturali che mostrano attrattiva locale e non – spiega l’assessore alla cultura Luca Selvatici – è di grande rilevanza in un momento in cui le proposte culturali si stanno spingendo, passo dopo passo, verso un’offerta in ottica di promozione turistica sulla quale l’amministrazione sta lavorando e che vedrà ulteriori azioni applicate già nel corso del prossimo anno”.