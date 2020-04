La circolare del Viminale che ha specificato come sia consentito ai genitori uscire di casa coi bambini più piccoli, rimanendo nei pressi dell’abitazione, ha creato una forte discussione, con commenti spesso aggressivi sul web. Fra i contrari a prescindere e coloro che chiedevano all’Italia di riproporre la norma in vigore in altri paesi che stanno affrontando l’emergenza del coronavirus è stato scontro aperto. Alla fine a tirare un sospiro di sollievo sono pediatri, psicologi, insegnanti, e psicoterapeuti infantili che avevano segnalato i primi sintomi da isolamento forzato. Si potrà uscire per prendere aria, ma le precauzioni dovranno comunque rimanere e per evitare che i bambini si allontanino dal genitore, saranno vietate biciclette e monopattini