Una pattuglia della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha sequestrato pochi giorni fa una patente di guida polacca falsa.

Il documento è stato sequestrato dagli agenti a un automobilista di origine rumena che venerdì 18 novembre intorno alle 23 in via Murri ad Alfonsine ha danneggiato la segnaletica verticale, andandosene senza avvisare l’ente.

Il ragazzo, regolare in Italia, in un primo momento ha detto di aver scordato a casa la patente, poi successivamente ne ha presentata una di origine polacca falsa.

Durante l’accertamento agli agenti ha detto di non conoscere la lingua polacca e di non sapere il nome della città in Polonia dove avrebbe «conseguito il titolo», pertanto è scattata una denuncia per falso materiale e un verbale da 5mila euro per guida senza patente; gli sono stati inoltre contestati l’abbattimento della segnaletica stradale e altre violazioni al Codice della strada.