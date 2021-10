I social network sono un ottimo mezzo di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del Green Deal europeo. Per questo la cooperativa sociale Villaggio Globale, in collaborazione con il Centro Europe Direct della Romagna, lancia un percorso formativo per “green influencer” dedicato ai cittadini e alle cittadine più social, virtuosi e intraprendenti. Le candidature, riservate a cittadini e cittadine maggiorenni, vano presentate entro e non oltre venerdì 15 ottobre accedendo al link https://www.villaggioglobale.ra.it/greeneurope/ oppure scrivendo a lamodeo@villaggioglobale.ra.it per richiedere i moduli di iscrizione.

Ospite d’eccezione del percorso, Giorgia Pagliuca, in arte @Ggalaska, giovane attivista affamata e dispensatrice di consigli non richiesti, come si descrive nel suo profilo Instagram, che qualche mese fa si è classificata al primo posto nella top 10 a tema green (analisi Alkemy – Il Sole 24ore). Giorgia, 23 anni, piemontese, parte dal resoconto della sua vita e delle sue scelte per raccontare di sostenibilità, diritti umani e gastronomia a basso impatto, con l’obiettivo di orientare e influenzare nuove esperienze di consumo più attente e responsabili.

Da qui e dal suo desiderio di attivismo, nasce la collaborazione di Giorgia con il Comune di Ravenna e Villaggio Globale, insieme per il percorso di formazione di #Green_EuRoPe, che è prima di tutto un percorso di attivismo e cambiamento.

Un modo diverso per vivere esperienze di volontariato grazie ai nuovi strumenti informatici, come ad esempio i new media; un percorso di formazione e coinvolgimento per promuovere uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ambientale, attraverso un uso smart dei propri social network.

Green Influencer, per l’appunto. Raccolta differenziata, mobilità sostenibile, energie alternative e rinnovabili, green tips sui piccoli gesti quotidiani per la salvaguardia ambientale: saranno tantissimi gli argomenti del team di lavoro di cui farsi portavoce, nella vita di tutti i giorni e attraverso i propri social per diffondere uno stile di vita sostenibile. Ciascun partecipante realizzerà parte della campagna online, che sarà in tutto e per tutto un piano di comunicazione pensato, realizzato e diffuso in modo condiviso.

L’iniziativa è parte di una progettazione più ampia: Green_EuRoPe il progetto del Comune di Ravenna e coordinato da Europe Direct Romagna, in partenariato con il Comune di Cervia, l’Unione Comuni della Bassa Romagna, il dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, LibrAzione, Villaggio Globale e ToGether – Associazione Tozzi Green.

Il percorso di formazione, coordinato da Villaggio Globale, prevede un primo momento di conoscenza tra partecipanti ed alcune ore di lezione a cura della green influencer Giorgia Pagliuca, per poi costruire la campagna di comunicazione e realizzarla in modo diffuso sui propri profili social.