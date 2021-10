In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, l’azienda di Villa Prati di Bagnacavallo Mixer S.p.A. ha messo a disposizione 3 borse di studio da 500 euro ciascuna per i migliori studenti dei tre anni del corso di Chimica e Materiali presenti all’ITIS Nullo Baldini di Ravenna. Mixer S.p.A. produce mescole in gomma, sotto forma di pellet, per il settore dei cavi elettrici: fondata nel 1996, oggi l’azienda conta 52 dipendenti e collaboratori ed esporta i propri prodotti in oltre 30 Paesi nel mondo. La consegna della borsa di studio avverrà presso l’aula magna dell’ITIS sabato 16 ottobre alle ore 10.00. Saranno presenti gli studenti premiati insieme ai loro familiari, gli altri allievi delle loro classi, il Dirigente Scolastico e il Direttore Generale di Mixer, Andrea Galanti.