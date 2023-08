Domani 19 agosto ci sarà il concerto “Filippo Graziani Canta Ivan” ma non vi facciamo neanche rilassare un attimo che domenica 20 agosto sul palco del Lugo Summer Live avremo Roberta Montanari Project.

Filippo Graziani canta Ivan Tour 2023

Un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani visto dagli occhi del figlio Filippo. Un concerto dall’atmosfera intima eseguito in versione acustica e voce.

Nato e cresciuto in un ambiente pieno di musica, suoni, canzoni e di artisti, Filippo a 19 anni inizia, con il fratello Tommy già navigato batterista professionista, a fare serate in trio in locali di tutta Italia. Apre i concerti e divide il palco con artisti come Renato Zero, Le Vibrazioni, Morgan, Negramaro, Niccolò Fabi, Max Gazzè e nel 2008 forma la band Stoner-Rock Carnera con cui entra nel circuito dei club nazionali (è opening act dell’unica data italiana di Zakk Wilde, storico chitarrista di Ozzy Osbourne dei Black Sabbath). Trasferitosi a New York, suona nei locali del Lower East Side, guadagnandosi l’headline nello storico Arlene’s Grocery, club in cui hanno debuttato Jeff Buckley e gli Strokes. Rientrato in Italia, Filippo tornare alle sue radici e comincia l’avventura di Viaggi e intemperie, omaggio alla produzione musicale del padre Ivan.

Roby Montanari Project

Roberta è una figlia di Lugo, voce stupenda che vanta collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, sul nostro palco porterà il:

Roby Montanari Project, Voce – Viola – Chitarra – Contrabbasso

“Non si può capire il presente se non si và alle radici”…un viaggio nella storia della musica rivista con eleganza e creatività , dove la voce dialoga con strumenti acustici, raccontando 50 anni di musica italiana e internazionale. Si raccontano autori italiani del calibro di L. Dalla, F. Concato, Bungaro, dove emergono sonorità famigliari e un po’ retrò, e autori internazionali dal linguaggio più innovativo e sperimentale (Beatles, D. Bowie, Radiohead, L. Cohen, K. Bush)…insomma…un viaggio attraverso il nostro patrimonio musicale.

La band è formata da:

Roby Montanari – Voce

Matteo del Soldà – Viola

Andrea Morelli – Chitarra

Luca di Chiara – Contrabbasso