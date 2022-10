Un grave incidente si è verificato nella serata di martedì, verso le 18.15, a Fusignano, in via Fornace.

Sono stati coinvolti tre veicoli, due automobili ed un camioncino. Due i feriti, che hanno riportato gravi traumi a causa del forte impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. I feriti sono stati trasportati al Bufalini di Cesena, in codice giallo.

Traffico interrotto in tutta la provinciale, e sul posto anche la Polizia Locale della Bassa Romagna che informa: “Per incidente stradale in via Fornace in prossimità dell’intersezione con via Porto la circolazione è interrotta con deviazioni in via Sordina e via Cantagallo”. Viabilità ripristinata verso le Ore 19:45.

Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente.