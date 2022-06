Lunedì 18 Luglio 2022, alle ore 20, presso la Sala Conferenze della Confartigianato di Ravenna in Viale Enrico Berlinguer 8 si svolgerà il workshop “GOOD SUN GOOD SKIN”, rivolto ad acconciatori, estetiste, tatuatori e, in generale, ai professionisti del settore beauty.

L’iniziativa, organizzata dallo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo in collaborazione con la Confartigianato della provincia di Ravenna, l’IRCCS – IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” e FORMart, avrà come relatori per la Skin Cancer Unit, il Direttore Prof. Ignazio Stanganelli e la Dott.ssa Serena Magi.

A tutti i partecipanti, verrà consegnata la guida “Occhio a quel Neo che cresce!”.

La partecipazione è gratuita, ma motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione, contattando Alberto Mazzoni presso Confartigianato Faenza allo 0546.629716 – email: alberto.mazzoni@confartigianato.ra.it oppure Giorgia Vailati, presso FORMart Ravenna allo 0544.479811 – email: giorgia.vailati@formart.it.