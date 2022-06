Sono gli ultimi giorni per partecipare alla ventitreesima edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, indetto dalla Biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo e che ha come tema “Fiori rosa fiori di pesco”.

Gli elaboratori dovranno infatti pervenire, preferibilmente tramite mail, all’indirizzo biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it oppure essere consegnati direttamente in biblioteca o mezzo posta entro la mezzanotte del 30 giugno.

Il regolamento è disponibile in biblioteca e sulla pagina istituzionale del Comune.

Ispirandosi al titolo della celeberrima canzone di Lucio Battisti, il concorso invita chiunque intenda partecipare a raccontare la propria campagna attraverso ricordi, esperienze, fantasie e aneddoti con la necessaria sintesi e, se si vuole, anche con un po’ di ironia.

Possono partecipare i residenti nella regione Emilia-Romagna senza limiti di età, per due categorie di concorso: Under 14 e Over 14.

Una giuria di esperti valuterà i racconti pervenuti; i vincitori e i segnalati verranno premiati la sera di lunedì 18 luglio alle 21 nel chiostro delle Cappuccine.

La Biblioteca comunale G. Taroni è in via Vittorio Veneto 1.