La sosta natalizia dei campionati giovanili è stata occupata dalla Consar con la partecipazione di tre sue squadre a due prestigiose vetrine nazionali.

L’Under 19 e Under 17 hanno partecipato nel modenese alla 14esima edizione della Moma Winter Cup, il torneo internazionale giovanile organizzato dalla Anderlini, svoltosi dal 27 al 29 dicembre, che ha visto in gara 188 squadre al via, provenienti da tutta Italia, nelle sei categorie previste.

L’Under 19 ha terminato al sesto posto, l’Under 17 all’undicesimo. La squadra dei più grandi, affidata a Francesco Mollo, dopo il terzo posto nel girone di qualificazione e la vittoria negli ottavi contro la Lab Travel Cuneo, ha perso la sfida nei quarti contro l’Anderlini Modena, patendo l’infortunio dell’alzatore Candito, andando a disputare le partite per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Alla vittoria in semifinale contro Jumpstars per 2-0 ha fatto seguito poi la sconfitta per 2-0 contro la Sir Perugia. In questa categoria il torneo è stato vinto dal Modena Volley.

“In questa manifestazione abbiamo giocato sette partite molto impegnative – è il commento di caoch Mollo – e le abbiamo fatte bene. I ragazzi sono riusciti a toccare con mano che il lavoro che stanno facendo in palestra sta servendo e a capire meglio quali sono le loro potenzialità. Questo torneo ha sancito un definitivo passaggio a un livello tecnico e tattico superiore”.

La squadra Under 17 ha invece terminato all’undicesimo posto. Seconda nel girone di qualificazione, la squadra di Baroni ha perso il match degli ottavi contro il Lab Travel Cuneo e poi hanno sconfitto per 2-0 il Dream Volley Migliarino, entrando nel lotto delle squadre in lizza per i posti dal 9° al 12°. Nella prima gara la Consar ha perso contro il Saronno per 2-0 e poi ha battuto il Marino per 2-1 nella partita che metteva in palio l’11° posto

L’Under 15 della Consar è in gara da oggi a sabato 6 gennaio a Bellaria nell’11esima edizione di Happyfania, il torneo giovanile nazionale organizzato da Kiklos con la collaborazione di Dinamo Pallavolo Bellaria. In questi tre giorni sono 100 le squadre in campo, in rappresentanza di 60 società di tutta Italia, in sette categorie giovanili, per un totale di 1800 partecipanti. Il torneo Under 15 maschile vede in lizza otto squadre divise in due gironi. I ragazzi di Minguzzi, inseriti nel gruppo B, hanno debuttato questa mattina a Rimini vincendo 2-0 contro i Bubbles Treviso, e oggi pomeriggio a Viserba completeranno le gare del girone affrontando alle 14.45 i bergamaschi della Pallavolo Cisano e alle 17.45 la Dinamo Viserba. Domani mattina sono in programma i quarti, con gli incroci tra i due gironi in base al piazzamento Nel pomeriggio di domani, le semifinali per i piazzamenti tra le prime quattro e per il posto dal 5° all’8°. Sabato 6, in mattinata le finali.