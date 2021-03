Giornata storica per Ravenna: il Moro di Venezia è stato spostato nella nuova sede in testa alla Darsena

Sono iniziate questa mattina le operazioni di spostamento della storica imbarcazione appartenuta a Raul Gardini e vincitrice della Coppa America nel 1992 “Moro III”. La barca, acquistata dall’Autorità Portuale nel 2008, sarà ora maggiormente fruibile dai ravennati e dai turisti nella nuova sede realizzata in testa alla Darsena, che prossimamente verrà completata con una pedana in legno, una protezione in vetro e un sistema di illuminazione. L’imbarcazione, trasportata via terra grazie all’utilizzo di specifici mezzi, svetta ora sulla Darsena in attesa dell’inaugurazione ufficiale che verrà programmata appena la situazione sanitaria legata all’emergenza Coronavirus lo consentirà. L’Autorità Portuale, che dal 2013 fino ad oggi ha ospitato l’imbarcazione all’esterno della propria sede, ha espresso grande soddisfazione per la nuova collocazione della barca, che sarà ora maggiormente vicina alla cittadinanza.