Completato il restauro del “Muro del Vento” di Domenico Matteucci

Completato nei giorni scorsi il restauro del “Muro del Vento”, l’opera di Domenico Matteucci in piazza delle Erbe, che in questi mesi è stata recuperata grazie al lavoro di studenti e docenti dell’Università di Bologna, del Dipartimento di Beni Culturali del Campus di Ravenna, con cui il Comune dal 2017 ha stipulato una collaborazione per il restauro, la conservazione e la manutenzione delle opere del Museo all’Aperto. Il lavoro di restauro è inserito all’interno della tesi di laurea di Serenna Spadavecchia che all’inizio lavori, nel luglio dello scorso anno, ci aveva illustrato l’intervento necessario, supervisionato dalla professoressa Ana Hillar.