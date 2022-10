Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo aderisce alla Giornata del Contemporaneo in programma sabato 8 ottobre. Per l’occasione il museo organizza due visite guidate in compagnia degli artisti protagonisti delle esposizioni di arte contemporanea attualmente allestite nei luoghi della cultura della città.

Alle 16, all’ex convento di San Francesco (via Cadorna 14) si partirà con una visita guidata alla mostra “La piena dell’occhio”, tenuta dall’artista Enrico Minguzzi, che spiegherà la sua poetica e i processi creativi che hanno portato alla realizzazione del ciclo di opere in mostra.

Si proseguirà poi alle 17.30 presso la Chiesa del Suffragio (via Trento Trieste 1) con la visita alla mostra fotografica e di scrittura “Illuminazioni”. Veronica Lanconelli spiegherà le relazioni tra i suoi brevi racconti e gli scatti di Nicola Baldazzi, uniti dall’attenzione per i piccoli dettagli capaci di suscitare momenti di poeticità della quotidianità.

Le visite sono gratuite.

La Giornata del Contemporaneo, giunta alla diciottesima edizione, è un’iniziativa organizzata da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’obiettivo della Giornata del Contemporaneo è favorire la partecipazione di più realtà possibili e promuovere e far emergere la rete del contemporaneo nazionale e internazionale.