In data odierna il Luogotenente C.S. Marco Bascetta ha assunto il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia subentrando al Luogotenente C.S. Pietro Castellana che ha comandato il Reparto dal 2015 e che ora è stato destinato ad altro incarico presso il Comando Provinciale di Ravenna.

Il Luogotenente Marco Bascetta, arruolato nel Corpo nel 1988, ha prestato servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Bologna e successivamente presso la Compagnia di Carpi, quale comandante del Nucleo Mobile e, dal 2020, al Gruppo di Cesena, quale comandante di Squadra Operativa Volante.

Il Comandante Provinciale di Ravenna Col. Andrea Mercatili, ha ringraziato il Luogotenente Castellana per il grande impegno profuso in questi anni e ha espresso al nuovo comandante della Tenenza di Cervia i migliori auguri per il nuovo incarico.