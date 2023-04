Orologi puntati alle ore 15 di sabato e sogni ambiziosi segretamente cullati. Questa l’aria che si respira alla vigilia del primo turno dei playoff di serie C1 che domani vedrà incontrarsi al Palacattani Mernap Faenza e Futsal Sassuolo. I faentini, guidati dal tecnico Francesco Ghera, e capitanati da Andrea Argnani hanno svolto giovedì sera la rifinitura all’interno del prestigioso palazzetto comunale che nella primavera del 2019 ospitò le finalissime di coppa Italia di serie A.

In quel momento la Mernap non era ancora stata costituita (la rifondazione del sodalizio risale a qualche mese dopo, nda) ma molti dei giocatori che sabato pomeriggio scenderanno in campo assistettero al quell’evento dalle tribune. Da allora il parquet del Cattani ha continuato ad ospitare gare importanti, ma non partite da dentro o fuori come sarà l’incontro tra Faenza e Sassuolo, che costituirà in ogni caso il punto più alto del nuovo corso della storia dei rossoneri. Una sfida a cui i faentini arrivano in buone condizioni fisiche e mentali, anche grazie alla sosta pasquale che ha consentito di analizzare le precedenti gare contro gli emiliani, entrambe vinte: all’andata con un risultato più netto (2-6) e al ritorno invece con un distacco decisamente più misurato (2-1). Risultati in controtendenza rispetto alle statistiche visto che i neroverdi, grazie alle 100 reti realizzate (di cui 37 firmate Mirko Antonietti), risultano avere l’attacco più prolifico del girone, mentre la Mernap Faenza, in virtù delle sole 45 reti subite, si è attestata alla fine della regular season come miglior difesa del campionato. Punti di forza che le due compagini intendono far valere nel corso della partita.

“Avremmo potuto fare molto di più nella regular season – ha spiegato il tecnico dei faentini Francesco Ghera -, ma siamo comunque soddisfatti. Ora ci apprestiamo ad iniziare la fase playoff molto più uniti e soprattutto molto più consapevoli delle nostre capacità”.

Sassuolo comprensibilmente non vorrà impersonare la parte della vittima sacrificale, e arriverà a Faenza con altrettante motivazioni: “Sono estremamente soddisfatto per l’obiettivo raggiunto che ci permette di rimanere in corsa per la serie B da cui siamo retrocessi solamente un anno fa. Ora cercheremo di fare del nostro meglio, consapevoli del fatto che si apre un vero e proprio torneo a parte” ha dichiarato il tecnico dei neroverdi Andrea Aguzzoli come riportato, prima di Pasqua, dalla testata Futsal Sassuolo News.

Gli ingredienti per assistere ad un match avvincente ci sono quindi davvero tutti. La Mernap in virtù della posizione di classifica potrà avvalersi di due risultati su tre (vittoria e pareggio dopo i tempi supplementari) per superare il turno. Il Sassuolo invece potrà contare solamente sulla vittoria. Non ci dovrebbero essere assenze pesanti nel big match, ed anzi è molto probabile che i faentini potranno contare anche sulla presenza di Luca Gatti. L’esperto centrale difensivo infatti è tornato ad allenarsi in gruppo alla fine di marzo, e mister Ghera potrebbe ricorrere al giocatore a gara in corso o addirittura dal primo minuto. Nell’intento di far valere pienamente il fattore campo la Mernap ha inoltre disposto l’ingresso gratuito per tutti al palazzetto, e il match sarà anche trasmesso sui canali social della società faentina.