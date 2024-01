A causa di un ritardo nella consegna dei manufatti, è posticipata a lunedì 29 gennaio la chiusura al traffico del tratto di via Santa Barbara compreso tra l’intersezione con via Camminello e via Faccani, a Fusignano.

La chiusura, inizialmente prevista a partire dal 22 gennaio, consentirà l’esecuzione dei lavori di collegamento della fognatura alla cassa di espansione di via Santa Barbara.

I lavori dureranno dieci giorni e saranno eseguiti dall’azienda Ingallina (per conto di Hera).

Sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti; saranno inoltre indicati con apposita segnaletica i percorsi alternativi per l’attraversamento dell’abitato.