Il vicesindaco con delega al Porto Eugenio Fusignani ha incontrato questo pomeriggio il Gruppo giovani dell’Associazione agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi, in occasione della presentazione del loro consueto calendario, di cui gli hanno fatto dono.

L’appuntamento è stato l’occasione per i giovani agenti e mediatori marittimi di confrontarsi con Fusignani sui temi all’ordine del giorno: “Ringrazio i giovani dell’invito e convengo con loro che le due novità di fine novembre, l’insediamento del nuovo comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Sciarrone e la pubblicazione del bando per i lavori di dragaggio, inducono ottimismo, ma anche che occorre non dimenticare l’esigenza di certezze per il comparto marittimo e l’allarme sulle manutenzioni e sulle loro tempistiche.

La nostra amministrazione è al fianco dei marittimi, in questi tre anni che hanno portato al bando c’è stato molto lavoro di squadra per raggiungere questi obiettivi, a maggior ragione occorre continuare a fare squadra. Auspichiamo che il piano regionale presentato dal presidente Bonaccini possa avere continuità e che non si rischi di vanificare i lavori portuali non provvedendo all’infrastrutturazione accessoria, soprattutto di strade e di ferrovia.

È fondamentale il bypass ferroviario per togliere i convogli e realizzare una seconda uscita per il porto”.