I vigili del fuoco manifestano a piazza Montecitorio a Roma e presso le prefetture del Paese per chiedere maggiori tutele, proprio a pochi giorni dai funerali solenni delle tre vittime di Quargnento.

Sulla questione interviene Giustino D’Uva, dirigente nazionale del Sinlai:”Siamo solidali con i vigili del fuoco che in questi giorni stanno manifestando.

Siamo convinti che occorre una rivalutazione del loro lavoro da un punto di vista retributivo e previdenziale.

Sono necessarie, inoltre, maggiori garanzie per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali tipiche del loro lavoro.

Bisogna assolutamente reperire risorse adeguate per il rinnovo del loro CCNL.

Chiediamo l’istituzione di un tavolo per studiare la possibilità di potenziare gli organici del corpo nazionale, al fine di diffondere il servizio sul territorio e di tutelare la sicurezza dei vigili stessi”.

Anche il responsabile regionale di Forza Nuova Romagna, Desideria Raggi, ha espresso la sua vicinanza al corpo dei vigili del fuoco:”Siamo vicini alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti a Quargnento, chiediamo al governo di impegnarsi maggiormente per tutelare i lavoratori del comparto.

I 25 milioni annunciati nella legge di bilancio non sono sufficienti per equiparare retribuzioni e previdenza dei vigili del fuoco con quelle delle forze di polizia, nonché per il riordino delle carriere.

I vigili del fuoco, nonostante i tanti rischi che corrono, sono sottopagati rispetto agli altri corpi, basti pensare che in Italia guadagnano in media il 20% in meno degli altri addetti alla sicurezza.

Troviamo assurdo che il governo PD-5Stelle destini solo 25 milioni ai vigili del fuoco.

Per questo siamo pronti ad ogni iniziativa possibile per difendere i diritti di questi lavoratori”.