Il vento forte che ha attraversato nella giornata di venerdì la città di Faenza ha causato anche alcuni danni. Diversi i rami caduti dagli alberi. Uno, molto grande, è caduto su un’auto in via Azzurini, di fronte all’ufficio postale, fortunatamente senza ferire nessuno. Un’altra alberatura è caduta lungo via Cimatti. Un altro albero è caduto a Fognano, su un autobus della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, senza causare particolari danni.

Danneggiata invece in centro a Faenza la manifestazione Aspettando Bell’Italia, che non si è potuta svolgere regolarmente.